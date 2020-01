Trotz Konjunktureintrübung: Dem Handwerk in NRW geht es gut

Düsseldorf (dpa/lnw) - Dem Handwerk in Nordrhein-Westfalen geht es trotz der allgemeinen Konjunktureintrübung in Deutschland weiter gut. Auch im laufenden Jahr rechne das Handwerk im bevölkerungsreichsten Bundesland mit einem Wachstum von mindestens drei Prozent, sagte der Präsident von Handwerk.NRW, Andreas Ehlert, am Mittwoch in Düsseldorf. Damit werde sich das zuletzt starke Wachstum 2020 zwar etwas verlangsamen, aber von Rezession gebe es im Handwerk keine Spur.

Von dpa