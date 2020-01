Königsklasse für Gladbach die «Meisterschaft»

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Borussia Mönchengladbach startet selbstbewusst in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga, verzichtet aber auf Kampfansagen vor dem Auftakt am Freitag bei Schalke 04 (20.30 Uhr/ZDF und DAZN). «Wir haben einiges vor. Plakative Ziele zu formulieren, macht aber keinen Sinn», sagte Trainer Marco Rose am Mittwoch. Die Borussia ist nach der ersten Saisonhälfte mit 35 Punkten Tabellen-Zweiter mit zwei Zählern Rückstand auf Herbstmeister RB Leipzig.

Von dpa