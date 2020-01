Priester nicht mehr im Visier der Staatsanwaltschaft

Hildesheim (dpa/lni) - Die Ermittlungen gegen einen Priester unter Missbrauchsverdacht sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hildesheim wegen Verjährung eingestellt worden. Das sagte eine Behördensprecherin am Mittwoch und bestätigte entsprechende Medienberichte. Der Geistliche aus dem Bistum Hildesheim soll in den 1980er Jahre eine damals 15- bis 18-Jährige sexuell missbraucht haben. Die betroffene Frau hatte den Fall im November ins Rollen gebracht. Zuvor hatte sie sich an eine von der Kirche für Missbrauchsverdachtsfälle eingesetzte unabhängige Ansprechperson anvertraut.

Von dpa