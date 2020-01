Streit um Eiche: Investor will Gerichtsverfahren abwarten

Castrop-Rauxel (dpa/lnw) - Im Streit um eine alte Eiche in Castrop-Rauxel, die einem Neubaugebiet weichen soll, will der Investor zunächst den Ausgang eines Gerichtsverfahrens abwarten. Die Naturschutzorganisation BUND hat beim Oberverwaltungsgericht in Münster ein Normenkontrollverfahren gegen den Bebauungsplan der Stadt in die Wege geleitet. Wann darüber entschieden wird, steht noch nicht fest. «Dann gucken wir mal, was da raus kommt», sagte Torsten Velhorst, Geschäftsführer der Dreigrund Development, der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa