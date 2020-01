Nach Angaben der Verbraucherzen­trale hatten Anfang dieses Jahres 18 vor allem kleinere Kassen ihre Zusatzbeiträge angehoben. „Wir gehen nun davon aus, dass 2021 ein nennenswerter Teil der Krankenkassen die Beiträge erhöhen muss“, sagte GKV-Sprecher Florian Lanz auf Nachfrage. In Deutschland gibt es insgesamt 105 ge­setzliche Krankenkassen mit 73 Millionen Versicherten.

Als Grund für die drohende Beitragserhöhung macht der GKV deutlich gestiegene Mehrausgaben verantwortlich. Zum einen bedingt durch den allgemeinen medizinischen Fortschritt, zum anderen aus Sicht der Kassen durch die zahlreichen Gesetze, die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf den Weg gebracht hat – hier vor allem das ­Gesetz für mehr Pflegepersonal und das Termin-Service-Gesetz.

"Keine spürbaren Verbesserungen in der Versorgung"

„Die Mehrausgaben durch die Spahn-Gesetze belaufen sich auf insgesamt zehn Milliarden Euro pro Jahr“, sagte der Sprecher der AOK Nordwest, Jens Kuschel, gegenüber unserer Zeitung. Spürbare Verbesserungen in der Versorgung hätten sie allerdings nicht gebracht.

Im vergangenen Jahr hatten die Kassen erstmals seit 2015 wieder Verluste gemacht. Nach GKV-Angaben beliefen sie sich auf eine Milliarde Euro. 2018 hatten die gesetzlichen Krankenkassen noch ein Plus von zwei Milliarden Euro erzielt. Um das Defizit auszugleichen, hatte Spahn wiederholt auf die Reserven der Kassen in Höhe von derzeit rund 20 Milliarden Euro hingewiesen und die Kassen aufgefordert, die Reserven in Teilen abzubauen. „Rücklagen sind allerdings einmalig“, sagte der GKV-Sprecher. Die Ausgabensteigerung sei hingegen stetig. Für den Verband ist der Spahn-Vorschlag ein Spiel auf Zeit. „Wenn die Reserven aufgebraucht sind, führt an einer Beitragserhöhung kein Weg vorbei.“