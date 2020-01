Kirche will Schutz vor sexualisierter Gewalt stärken

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lnw) - Die Evangelische Kirche im Rheinland (EKiR) will ihren Schutz vor sexualisierter Gewalt nochmals intensivieren. Beispielsweise solle die entsprechende Fortbildung von ehrenamtlichen Leitern von Jugendfreizeiten und Kinderchören verstärkt werden, teilte die zweitgrößte evangelische Landeskirche Deutschlands am Dienstag am Rande ihrer Synode in Bad Neuenahr-Ahrweiler mit. Ihre bereits 2003 verabschiedeten Leitlinien samt einer «Null-Toleranz-Politik» wollte das Kirchenparlament an diesem Mittwoch (15. Januar) erstmals als Gesetz beschließen.

Von dpa