Köln (dpa/lnw) - Dichter Bodennebel wie auf einer Tanzfläche: Ein demolierter Kleintransporter mit einem undichten Sauerstoffbehälter ist in Köln zu einer Nebelmaschine geworden. Die hinzugerufene Feuerwehr ließ den medizinischen Sauerstoff aus dem defekten Gasbehälter an Bord kontrolliert entweichen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Von dpa