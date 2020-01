FDP stößt große Debatte über NRW-Landwirtschaft an

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der nordrhein-westfälische Landtag soll sich in den kommenden Jahren besonders intensiv mit dem Themenkomplex Landwirtschaft, Umweltschutz und gesundes Essen auseinandersetzen. Dazu hat die FDP-Landtagsfraktion am Dienstag in Düsseldorf eine sogenannte Enquete-Kommission vorgeschlagen.