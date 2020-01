Drohende Diesel-Fahrverbote: Ergebnis am 22. Januar

Münster (dpa/lnw) - Nach über vier Stunden ist am Oberverwaltungsgericht in Münster ein Schlichtungsgespräch zwischen dem Land und der Deutschen Umwelthilfe (DUH) zu drohenden Diesel-Fahrverboten in Dortmund zu Ende gegangen. Die Verhandlungsparteien vereinbarten zum Ergebnis Stillschweigen, wie eine Sprecherin des Gerichts am Mittag sagte. Das Ergebnis der außergerichtlichen Verhandlung soll am 22. Januar um 12.00 Uhr per Pressemitteilung verkündet werden.

Von dpa