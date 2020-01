Erster Agrargipfel bei Laschet: Land will gegen Preisdumping bei Fleisch vorgehen

Düsseldorf -

So eine Einladung haben die Landwirte noch nicht erhalten. Die Vertreter von 17 Verbänden, Institutionen und Organisationen aus der Landwirtschaft haben Ministerpräsident Armin Laschet und Agrarministerin Ursula Heinen-Esser (beide CDU) am Montag in die Staatskanzlei zum Gipfeltreffen eingeladen.