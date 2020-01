Angeklagter gesteht Messerattacke auf schwangere Ex-Freundin

Bonn (dpa/lnw) - Ein halbes Jahr nach einem folgenschweren Angriff auf eine schwangere 19-Jährige hat der Angeklagte am Montag vor dem Bonner Landgericht ein Geständnis abgelegt. «Alles, was ich ihr angetan habe, tut mir unendlich leid», sagte der 27 Jahre alte Bulgare. «Ich bereue die Tat zutiefst. Ich wollte sie nicht töten. Ich wollte sie nur verletzen, ich hatte soviel Wut und Frust in mir.»

Von dpa