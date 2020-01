Betrügerinnen wollen 81-Jährigem an die Wäsche

Hamm (dpa/lnw) - Mit aufreizendem Verhalten und einem Sex-Angebot sind zwei Betrügerinnen bei einem 81-Jährigen gescheitert. Der Senior ließ die beiden Frauen, angeblich eine Nachbarin und ihre Schwester, am Freitag in seine Wohnung. Eine setzte sich auf den Schoß des 81-Jährigen, die andere boten ihm Sex an. Zudem sollte er einen 100-Euro-Schein wechseln. Dem Mann kam die Situation «fragwürdig» vor und er bat die Frauen zu gehen. Später bemerkte er, dass eines seiner Zimmer durchsucht worden war. Gestohlen wurde jedoch nichts.