Präses: Fridays for Future eine hoffnungsvolle Entwicklung

«Gefragt sind konkrete Taten», sagte der ranghöchste rheinische Protestant. Er sehe eine erhebliche Diskrepanz in der Gesellschaft. Fridays for Future habe in der Bevölkerung hohe Zustimmungswerte bekommen. Aber 2019 seien auch die Fluggastzahlen in Deutschland auf einem Höchststand gewesen und noch nie so viele Autos verkauft worden, sagte Rekowski.

Das Kirchenparlament der zweitgrößten evangelischen Landeskirche in Deutschland tagt bis Donnerstag (16. Januar) in Rheinland-Pfalz.