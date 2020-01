Zorc: Entscheidung über Götzes Zukunft erst im Frühjahr

Götzes Vertrag läuft im Sommer aus, der Weltmeister von 2014 wäre dann ablösefrei. «Auch bei ihm ist es natürlich so, dass er gerne mehr Einsatzminuten hätte», bekannte Zorc. Der 27-Jährige war in der Hinrunde unter Trainer Lucien Favre nur Ergänzungsspieler. Zuletzt soll Hertha BSC am Siegtorschützen des WM-Finals 2014 interessiert gewesen sein. Die «Bild»-Zeitung hatte in der vergangenen Woche berichtet, dass Götzes Abgang im Sommer fix sei.