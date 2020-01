Fortuna feiert 125. Geburtstag mit Stickern und Theaterstück

Düsseldorf (dpa/lnw) - Unter anderem mit einem Sondertrikot, einem Theaterstück und einem Sticker-Album wird Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf in diesem Jahr seinen 125. Geburtstag feiern. Zu dem Programm im Festjahr, das Marketing-Vorstand Christian Koke am Sonntag beim Neujahrsempfang der Fortuna vorstellte, gehören außerdem ein Fan-Fest in der Altstadt am Gründungstag 5. Mai, ein Familienfest, ein Jubiläumsfilm sowie eine Jubiläumsschrift in zwei Bänden.

Von dpa