Trainer Bosz soll in Leverkusen bis 2022 verlängern

Leverkusen (dpa) - Bundesligist Bayer Leverkusen und Trainer Peter Bosz wollen in Kürze über eine Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit entscheiden. «Bis zum Rückrundenstart herrscht Klarheit», kommentierte der Fußball-Lehrer den Stand der Verhandlungen. Nach Informationen der «Bild am Sonntag» soll der in diesem Sommer auslaufende Vertrag bis 2022 verlängert werden.