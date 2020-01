Vizepräses: Kirche und Diakonie vor großen Herausforderungen

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa) - Der Vizepräses der Evangelischen Kirche im Rheinland sieht Kirche und Diakonie angesichts schrumpfender Mitgliedszahlen und sozialer Ungleichheiten vor großen Herausforderungen. Die Volkskirche schrumpfe, sagte Christoph Pistorius am Sonntag bei einem Gottesdienst zur Eröffnung der Synode der Landeskirche am Sonntag in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die dadurch entstehende Diskrepanz zwischen Aufgaben und Ressourcen beeinflusse den Alltag in Kirche und Diakonie stark.

Von dpa