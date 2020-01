Vierjähriges Mädchen bei Busfahrt in Düren verletzt

Düren (dpa/lnw) - Ein vier Jahre altes Mädchen ist während einer Busfahrt in Düren verletzt worden. Der Linienbus stieß mit einem Auto zusammen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach wollte sich ein Autofahrer am Samstag aus einer Parklücke direkt vor den Bus in den Verkehr einfädeln. Der Busfahrer machte eine Notbremsung. Dabei wurde das Mädchen mit dem Kopf gegen eine Griffstange geschleudert und leicht verletzt. Es kam in ein Krankenhaus.

Von dpa