1:0 in Hannover: Paderborn gewinnt auch letztes Testspiel

Der Bundesliga-Letzte aus Paderborn, der auf ein Trainingslager verzichtet hatte, hatte zuvor gegen Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück (4:3) und gegen den West-Regionalligisten SF Lotte (4:1) gewonnen. Paderborn startet am 19. Januar mit dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen in die zweite Saisonhälfte. Der Zweitliga-13. Hannover bestreitet den nächsten Test der Vorbereitung bereits am Sonntag (13.00 Uhr) bei Werder Bremen.