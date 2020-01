Torjäger Klos zu Arminias Erfolg: «Bis zum Erbrechen geübt»

Bielefeld (dpa/lnw) - Torjäger Fabian Klos hat die Wandlung seines Clubs Arminia Bielefeld vom Abstiegskandidaten zum Zweitliga-Tabellenführer auch auf stupides Pauken zurückgeführt. «Positionsspiel, Ballannahme, Passschärfe, Passgeschwindigkeit - das haben wir bis zum Erbrechen geübt», sagte Klos in einem am Samstag in der Zeitung «Welt» veröffentlichten Interview. «Es waren Woche für Woche, Tag für Tag, immer die gleichen, sich ständig wiederholenden Übungen. Da denkst du als Spieler auch mal: Ich habe jetzt keinen Bock mehr», sagte Klos, der in der 2. Fußball-Bundesliga in der Torsschützen- (13 Tore) und Scorerliste (18 Punkte) vorne liegt.

Von dpa