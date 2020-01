Frau muss nach Messerattacke mit Verletzten in Psychiatrie

Wuppertal (dpa/lnw) - Nach einer blutigen Messerattacke mit drei Verletzten bei einem Wuppertaler Sozialdienst hat das Landgericht die Täterin in eine geschlossene Psychiatrie eingewiesen. Damit endete am Freitag der Prozess gegen die 48-Jährige in Wuppertal.