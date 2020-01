Seniorin in eigener Wohnung brutal überfallen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Eine 89-Jährige ist in ihrer Wohnung in Düsseldorf brutal überfallen worden. Nach bisherigem Ermittlungsstand fesselte der noch unbekannte Täter die Frau und versuchte «mittels massiver Gewalt» herauszufinden, wo Wertgegenstände seien. Die Seniorin habe sich bei dem Vorfall am Donnerstagabend «nach Leibeskräften» gewehrt, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag.

Von dpa