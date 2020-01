Autofahrerin mit Waffe bedroht: «Fahr du Schlampe»

Würselen (dpa/lnw) - Aus Wut über eine Autofahrerin, die Fußgänger über die Straße ließ, hat ein nachfolgender Autofahrer die Frau nach Polizeiangaben von Freitag mit einer Waffe bedroht. Als die Autofahrerin in Würselen an einem Zebrastreifen hielt, soll sich der 29-jährige in dem Auto hinter ihr am Donnerstag aus dem Fenster gelehnt, mit der Waffe in ihre Richtung gezielt und geschrien haben: «Fahr du Schlampe.»

Von dpa