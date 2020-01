38-Jährige in Borgholzhausen getötet: Lebensgefährte in Haft

Borgholzhausen (dpa/lnw) - Nach dem Fund einer toten 38-Jährigen in Borgholzhausen bei Gütersloh gehen die Ermittler von einem Gewaltverbrechen aus. Der 36 Jahre alte Lebensgefährte der Frau sitze wegen Totschlags in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Bielefeld am Freitag mit. Rechtsmediziner hätten bei der Obduktion am Kopf der Leiche der 38-Jährigen ein massives Schädelhirntrauma als Folge erheblicher äußerer Gewalt festgestellt.