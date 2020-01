Afghanische Familie aus Werl unter Absturzopfern im Iran

Werl (dpa/lnw) - Beim Flugzeugabsturz nahe Teheran ist eine in Nordrhein-Westfalen lebende Frau aus Afghanistan mit ihren beiden Kindern ums Leben gekommen. Es handelte sich um eine anerkannte Asylbewerberin (30) sowie ihre Tochter (8) und ihren Sohn (5), die seit mehreren Jahren in Werl bei Soest lebten - dies sagte der Bürgermeister der Stadt, Michael Grossmann (CDU), der Deutschen Presse-Agentur. Er berief sich auf den in Werl lebenden Bruder der Frau. Zuvor hatte der «Soester Anzeiger» online darüber berichtet.

Von dpa