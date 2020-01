Antrag auf Wolfs-Abschuss: Entscheidung kann dauern

Wesel (dpa/lnw) - Nach dem Antrag eines Schäfers auf den Abschuss einer Wölfin am Niederrhein hat der Kreis Wesel am Donnerstag das Landesumweltamt NRW eingeschaltet. Es soll die bisherigen Schafsrisse fachlich bewerten und eine Stellungnahme abgeben, wie der Kreis am Donnerstag mitteilte. Der Kreis rechnete nicht mit einer kurzfristigen Entscheidung über den Tötungs-Antrag.

Von dpa