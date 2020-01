Bauern demonstrieren mit 1000 Traktoren im Münsterland

Telgte/Münster (dpa/lnw) - Mit bis zu 1000 Traktoren wollen Bauern im Münsterland am Samstag gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung protestieren. Autofahrer müssten deshalb an mehreren Stellen mit Behinderungen rechnen, teilte die Polizei Münster am Donnerstag mit. Die Bauern wollen sich laut Polizei zu einer Sternfahrt auf den Weg nach Telgte machen, um dort beim Neujahrsempfang der Stadt Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) ein Thesenpapier zu überreichen.

Von dpa