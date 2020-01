Düsseldorf (dpa/lnw) - Wegen einer Attacke auf zwei Reiterinnen ist ein 83-jähriger Rentner in Düsseldorf zu einem halben Jahr Gefängnis auf Bewährung verurteilt worden. Das Landgericht sprach den Senior am Donnerstag wegen Körperverletzung schuldig, halbierte aber das Strafmaß. In erster Instanz war er in Neuss zu einem Jahr Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Von dpa