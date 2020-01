Schon über 100 E-Scooter-Unfälle mit gravierenden Folgen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen haben seit der offiziellen Erlaubnis für elektrische Tretroller Mitte Juni 2019 bereits 116 meldepflichtige Unfälle mit E-Scootern erfasst. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Antwort von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) auf eine Anfrage fraktionsloser Landtagsabgeordneter hervor. In die Statistik sind demnach ausschließlich Unfälle mit schweren Personen- oder Sachschäden eingeflossen, die bis Anfang Dezember 2019 bekannt waren.

Von dpa