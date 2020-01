Bielefeld verpflichtet Kölner Nachwuchsstürmer Müller

Bielefeld (dpa/lnw) - Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat Nachwuchsstürmer Sebastian Müller vom 1. FC Köln verpflichtet. Der 18 Jahre alte Offensivspieler der Kölner A-Junioren erhält beim Zweitliga-Tabellenführer einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Das teilte der Club am Donnerstag mit. «Wir wollen ihn an die Herausforderungen und Anforderungen im Profi-Bereich heranführen. Dazu kann Bastian in dieser Saison auch noch in der Junioren-Bundesliga Spielpraxis sammeln», erklärte Arminias Geschäftsführer Sport, Samir Arabi.

Von dpa