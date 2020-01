Angebliche Prostituierte bestiehlt Opfer

Dortmund/Hagen (dpa/lnw) - Nach der Festnahme einer angeblichen Prostituierten, die Männer bestohlen und ausgeraubt haben soll, sucht die Polizei weitere Opfer. Die 18-Jährige und zwei mutmaßliche männliche Helfer waren bereits im Dezember in Hagen festgenommen worden und befinden sich in Untersuchungshaft. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, soll die Frau zahlreiche Freier in unterschiedlichen Städten in die Falle gelockt haben.

Von dpa