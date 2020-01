Radwege-Ausbau war 2019 häufig Thema von Bürgerbegehren

Köln (dpa/lnw) - Der Ausbau von Radwegen war 2019 eines der Topthemen bei Bürgerbegehren in Nordrhein-Westfalen. Sechs Initiativen beschäftigten sich mit der Verbesserung der Fahrrad-Infrastruktur, wie der Verein «Mehr Demokratie» am Mittwoch in Köln mitteilte. In den Vorjahren sei dies noch gar kein Thema gewesen. Neben der landesweiten Volksinitiative «Aufbruch Fahrrad» wurden in Aachen, Bielefeld, Bonn, Essen und Welver Bürgerbegehren zum Ausbau des Radwegenetzes initiiert.

