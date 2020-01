Polizei stoppt XXL-Einkaufswagen auf Autobahn

Dortmund (dpa/lnw) - Ein riesengroßer Einkaufswagen auf einem Autoanhänger hat die Autobahnpolizei in Dortmund auf den Plan gerufen. Weil das XXL-Gefährt nur notdürftig auf dem Anhänger gesichert war, stoppten die Beamten das Gespann am Dienstag auf der A45 in der Nähe der Anschlussstelle Dortmund-Süd. «Der Wagen stand recht locker drauf», sagte Polizeisprecherin Dana Seketa am Mittwoch. Es hätte schlimme Folgen haben können, wenn sich der Einkaufswagen während der Fahrt selbstständig gemacht hätte.

Von dpa