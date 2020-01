Wechselhaftes Wetter in Nordrhein-Westfalen erwartet

Essen (dpa/lsw) - Eine wechselhafte Woche mit milden Temperaturen erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen. Am Mittwoch und Donnerstag wird es verbreitet Regen geben, wie der Deutsche Wetterdienst in Essen mitteilte. Am Mittwoch werden es 11 Grad, am Donnerstag dann schon 13 Grad. Ab Freitag wird es dann erstmal trocken und wieder kühler bei 9 Grad. Am Wochenende kann es in den Nächten in Nordrhein-Westfalen vereinzelt Frost geben. Tagsüber wird das Wochenende bei 6 bis 10 Grad sehr wechselhaft. Am Samstag kann für kurze Zeit mal die Sonne rauskommen. Am Sonntag ist aber wieder Regen möglich.

Von dpa