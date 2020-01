Auto von 79-Jähriger versinkt in Kö-Graben

Düsseldorf (dpa/lnw) - Fünf Menschen sind am Dienstag leicht verletzt worden, als ein Auto auf der Düsseldorfer Königsallee in den Wassergraben zwischen beiden Fahrtrichtungen gerutscht ist. Erste Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass ein Fahrfehler beim Parken zu dem Unfall geführt habe, sagte ein Sprecher der Polizei am Abend. Der Wagen der 79 Jahre alten Fahrerin touchierte bei dem Vorfall leicht einen Fußgänger, durchbrach ein Geländer, rutschte über die Böschung ins Wasser und trieb dann Richtung Mitte des Kanals.