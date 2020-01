Polizist erschießt Angreifer: Waffengebrauch rechtmäßig?

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Nach den tödlichen Schüssen auf einen Angreifer in Gelsenkirchen wird nun ermittelt, ob der junge Polizist rechtmäßig von seiner Waffe Gebrauch machte. Der Kommissaranwärter hatte vier Schüsse auf einen 37 Jahre alten Angreifer abgegeben, die zu dessen Tod führten. Es sei zu überprüfen, ob die Schüsse des 23-jährigen Polizisten in Ausbildung in der Situation gerechtfertigt waren, hieß es am Dienstag bei der Staatsanwaltschaft Essen. Zunächst wurde nicht bekannt, ob er zu dem Vorfall vom Sonntag bereits vernommen wurde.

Von dpa