Prozess um verhungertes Kind: Freispruch gefordert

Arnsberg (dpa/lnw) - Nach dem Hungertod eines Kleinkinds im Sauerland hat die Verteidigung einer angeklagten Jugendamtsmitarbeiterin einen Freispruch gefordert. Das sagte eine Sprecherin des Landgerichts Arnsberg am Dienstag. Ein Urteil in dem Berufungsverfahren wurde noch für den Nachmittag erwartet. In erster Instanz war die heute 31-Jährige wegen fahrlässiger Tötung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten zur Bewährung verurteilt worden.

Von dpa