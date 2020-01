Landwirtschaft 4.0: digital im Stall und auf dem Acker

Lemgo/Marienmünster (dpa/lnw) - Die Digitalisierung hält zunehmend Einzug in die Landwirtschaft. Auf dem Feld sei man dabei noch nicht so weit fortgeschritten wie in der Tierhaltung mit teilweise vollautomatischer Fütterung oder Melkrobotern, sagte Experte Burkhard Wrenger der Deutschen Presse-Agentur. An der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe (Lemgo) leitet er den deutschlandweit ersten Studiengang «Precision Farming» - ein Mix aus IT, Agrarwissenschaft und Landmaschinentechnik. Der Nachwuchs soll dort für ressourcen- und umweltschonende Verfahren mittels Digital-Technologie und intelligenten Maschinen ausgebildet werden.

Von dpa