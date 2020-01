Eurobahn-Streik: Tarifparteien sondieren Einigung

Düsseldorf (dpa) - Im Streik bei der Eurobahn gibt es für die seit Wochen unter Zugausfällen leidenden Kunden zumindest wieder ein wenig Hoffnung auf ein Ende des Arbeitskampfes. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG und die Eurobahn-Mutter Keolis trafen sich am Montag in Düsseldorf zu einem rund vierstündigen Sondierungsgespräch, wie Keolis mitteilte. Über den Verlauf der Gespräche war zunächst nichts zu erfahren. Sie sollen am 9. Januar fortgesetzt werden.

Von dpa