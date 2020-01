Mieter soll vorsätzlich Brand gelegt haben

Emsdetten (dpa/lnw) - Weil er ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Emsdetten gelegt haben soll, ermittelt die Polizei gegen einen 33-Jährigen wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung. Am Montag wurde ein Haftbefehl erlassen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Bei dem Feuer am Sonntagabend waren nach Angaben der Ermittler zehn Bewohner verletzt worden. Sechs Menschen kamen ins Krankenhaus.

Von dpa