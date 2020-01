Ruhr Museum feiert zehnjähriges Bestehen

Essen (dpa/lnw) - Torte, Party und freier Eintritt: Das Ruhr Museum in Essen feiert an diesem Wochenende sein zehnjähriges Bestehen mit einem abendlichen Museumsfest und einem Familientag. Auf dem Programm des auf Zollverein gelegenen Regionalmuseums stehen am Samstagabend kleine Theateraufführungen im Museum und auf der Riesen-Rolltreppe, die zum Eingang führt. Kuratoren zeigen ihre Lieblingsexponate. Auf dem Museumsdach in 45 Metern Höhe gibt es Clubsounds und Cocktails. Erwartet wird an diesem Abend der 2,5-millionste Besucher.

Von dpa