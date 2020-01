Nach biblischer Überlieferung waren die «Weisen aus dem Morgenland» als erste zum Jesuskind gepilgert. Ein Stern habe ihnen den Weg gewiesen. Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki sagte am Montag in seiner Predigt, die Könige hätten sich damals auf den richtigen Weg gemacht und seien nicht irgendwelchen Irrlichtern gefolgt. «Der Glaube birgt in sich eine überzeitliche Wahrheit», betonte Woelki. Diese Wahrheit dürfe nicht dem Zeitgeist geopfert werden. Eine «gleichgeschaltete Kirche» nütze niemandem. Woelki gilt als einer der konservativsten deutschen Bischöfe und einflussreichster Gegner des derzeitigen Reformkurses von Kardinal Reinhard Marx, des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz.

Die mutmaßlichen Gebeine der Heiligen Drei Könige wurden im Jahr 1164 als Kriegsbeute aus Mailand nach Köln geschafft. Sie waren für mittelalterliche Menschen eine Sensation, so dass sich die damals größte deutsche Stadt zum bedeutendsten Wallfahrtsort nach Rom und Santiago de Compostela entwickelte. Der Feiertag «Heilige Drei Könige» am 6. Januar ist einer der wichtigsten Festtage für Katholiken.