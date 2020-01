Eisbären Berlin verlieren mit 2:5 in Iserlohn

Iserlohn (dpa/bb) - Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen empfindlichen Dämpfer erhalten. Am Sonntagnachmittag unterlagen die Hauptstädter bei den Iserlohn Roosters mit 2:5 (0:4, 1:0, 1:1). Frank Hördler und Marcel Noebels trafen für die Berliner, die nach vier Gegentoren in den ersten acht Minuten nicht mehr ins Spiel zurückfanden.