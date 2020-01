Laschet dankt Rettungskräften in Südtirol: «Tragödie»

Aachen (dpa) - Die Opfer des schweren Verkehrsunfalls in Südtirol kommen nach Angaben des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) aus unterschiedlichen Städten. «Es war eine gemeinsame Gruppe, aber es waren auch andere dabei, und nicht alle haben sich gekannt», sagte Laschet am Sonntag in Aachen. Der Reiseveranstalter komme wohl aus Nordrhein-Westfalen, aber «das ist nicht eine geschlossene Gruppe, das sind junge Leute, die gemeinsam Skiurlaub verbringen wollten in Südtirol, die wohl an dem Abend noch gefeiert haben, dann mit einem Shuttle in den Ort Oberluttach gefahren sind und dann beim Überqueren der Straße von dem Fahrzeug erfasst worden sind.»

Von dpa