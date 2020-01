Schwerverletzter gefunden: Mordkommission ermittelt

Düsseldorf-Flingern (dpa/lnw) – Nach dem Fund eines schwer verletzten Mannes im Düsseldorfer Stadtteil Flingern ermittelt eine Mordkommission. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Mann, dessen Identität zunächst ungeklärt blieb, bereits am frühen Samstagmorgen mit schweren Verletzungen auf der Straße gefunden und ins Krankenhaus gebracht worden. Die Hintergründe blieben laut Polizeibericht auch am Sonntag weitgehend unklar. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Beamten aber von einer gewaltsamen Attacke auf den Mann durch einen oder mehrere unbekannte Täter aus.

Von dpa