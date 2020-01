Zahl der Polizeibeschwerden ging 2018 leicht zurück

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der Beschwerden an die Polizei in Nordrhein-Westfalen ist 2018 leicht rückläufig gewesen. Das geht aus dem jährlichen landesweiten Beschwerde-Bericht der Polizei hervor, den das Innenministerium für das vorvergangene Jahr dem Innenausschuss des Landtages vorgelegt hat. Allerdings ging demnach auch die Zahl der Polizeieinsätze in dem Bundesland zurück. Zahlen für 2019 lagen noch nicht vor.

Von dpa