Mann stirbt bei Brand in Mehrfamilienhaus in Bielefeld

Bielefeld (dpa/lnw) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bielefeld ist ein Mann ums Leben gekommen. Es handle sich vermutlich um den 68-jährigen Bewohner der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht zum Sonntag. Weitere Menschen wurden bei dem Brand am Samstagabend nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an.