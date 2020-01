Schalke startet ins Trainingslager: Gregoritsch dabei

Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 ist in das Trainingslager nach Spanien aufgebrochen. Beim Abflug des Fußball-Bundesligisten am Freitagabend fehlten Salif Sané und Benjamin Stambouli. Sané muss wegen eines Risses des Außenmeniskus am linken Knie weiter pausieren. Bei Stambouli ist die Knochenheilung nach seinem Fußbruch noch nicht so weit fortgeschritten wie erhofft. Deshalb wird der Innenverteidiger erst im Februar wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Erstmals dabei war der vom FC Augsburg ausgeliehene Michael Gregoritsch.

Von dpa