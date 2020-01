Neuzugang Haaland startet in Vorbereitung beim BVB

Dortmund (dpa) - Top-Transfer Erling Haaland ist bei seinem neuen Club Borussia Dortmund in die Vorbereitung auf die Rückrunde gestartet. Als einer der ersten Profis traf der Winterzugang von Red Bull Salzburg am Freitagmorgen um 8.21 Uhr auf dem Trainingsgelände des Fußball-Bundesligisten zum obligatorischen Laktattest ein. Der 20 Millionen Euro teure und 19 Jahre alte Torjäger aus Norwegen tritt am Samstag zusammen mit der Mannschaft die Reise in das achttägige Trainingslager in Marbella an.

Von dpa