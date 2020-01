Drei Jugendliche bald wegen Vergewaltigung vor Gericht

Duisburg (dpa/lnw) - Am Dienstag beginnt vor dem Landgericht Duisburg der Prozess gegen drei Jugendliche, die in Mülheim eine junge Frau vergewaltigt haben sollen. Das Landgericht hat die Anklage wegen gemeinschaftlicher Vergewaltigung zugelassen, wie es am Donnerstag mitteilte. Weil die Angeklagten erst 14 und 15 Jahre alt sind, findet der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Gegen zwei damals Zwölfjährige, die ebenfalls an der Tat beteiligt gewesen sein sollen, waren die Ermittlungen eingestellt worden, weil sie strafunmündig sind.

Von dpa